مراكز المنيا تزٌيل 80 حاله تعد بالبناء المخالف

أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 80 حالة تعدي بالبناء العشوائي والمخالف للقانون على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف التصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الأحد، في إزالة 80 حالة تعد بالبناء منها، 24 حالات بناء مخالف للقانون 119 لسنه 2008 على مساحة 2185 متر مربع، و32 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 4270 متر مربع، و24 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، علي مساحة 3666 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى أمس الأحد، 806 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3691 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2191 حالة إزالة مباني بمساحة 310201 متر مربع.

وأكد المحافظ، أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفي،.