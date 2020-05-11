بعد إصابة رئيسها بكورونا.. غلق مبنى هيئة النظافة بالقاهرة 14 يوما

كشف اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، عن غلق مبنى هيئة النظافة بالعباسية لمدة 14 يوما مع إجراء مسحات للعاملين بالمبنى من عمال وفنيين وسائقين ومهندسين وموظفين وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن جميع المسحات التي أجريت للعاملين بمبنى الهيئة نتائجها سلبية.

رئيس هيئة نظافة القاهرة بعد إصابته بكورونا: حالتي مستقرة

وأشار للعاملين إلى أنه بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا تم الاطمئنان على الحالة الصحية للعاملين بالمبنى وهل هناك حالات أخرى مصابة وتبين عدم وجود حالات مصابة بفضل الله، لافتا إلى أن غلق المبنى تم كإجراء احترازي وقائي من فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة جميع العاملين.