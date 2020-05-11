"الصحة الإيرانية" تسجل 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 109286 حالة، وتسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الاجمالي إلى 6685 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إلى انخفاض أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى منذ شهرين، ووفق الوزارة ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 87422 حالة، بينما يبقى 2703 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة.

وقال المتحدث إنه جرى فحص 601324 تشخيصا بكورونا في إيران حتى اليوم، مؤكدا أن مؤشر الوضع الصحي في إقليم خوزستان يبقى عند الحالة الحمراء والأوضاع في العاصمة طهران ليست على نحو جيد، وجدد دعوة المواطنين إلى التقيد بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي.