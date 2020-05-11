صوامع التخزين في الإسماعيلية تستقبل 22 ألف طن قمح

قال الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن صوامع الإسماعيلية استقبلت حتى اليوم الاثنين 22 ألف طن قمح بداية من الأربعاء 15 أبريل.

وأضاف خليل أن المساحة المنزرعة قمح بمدينة القنطرة شرق تبلغ 19 ألف فدان، وهي أكبر مساحة مزروعة بالقمح على مستوى المحافظة ويليها مدينة التل الكبير بـ15 ألف فدان وبقية المساحة موزعة على مركز الإسماعيلية ومدينة القصاصين وفايد والقنطرة غرب.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة بالتنسيق مع التموين وبنك الائتمان الزراعي استعدوا لاستقبال توريد محصول القمح لهذا العام من خلال تجهيز الصوامع بأحدث الوسائل التكنولوجية، حفاظا على جودة المحصول أثناء فترة التخزين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن صوامع أبوصوير أحدث صوامع يتم تجهيزها للدخول الخدمة في الموسم القادم وتستوعب 60 ألف طن، بالإضافة إلى صوامع المنطقة الصناعية وتستوعب 36 ألف طن، وهناك صوامع البنك تستوعب 30 ألف طن، ليصل الإجمالي إلى 126 ألف طن، وهي تزيد عن الكمية المستهدفة وخلال العام الماضي تم توريد 82 ألف طن من مساحة 41 ألف فدان قمح على مستوى المحافظة، ولدينا هذا العام 3 آلاف فدان قمح زيادة عن العام السابق حيث تصل المساحة هذا العام 44 ألف فدان، ونستهدف توريد 90 ألف طن.