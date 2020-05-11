كشف غموض العثور على جثتي أم وطفلتها مكبلتين بالحبال في "نيل سوهاج"

كشفت الأجهزة الأمنية في سوهاج اليوم لغز العثور على جثة ربة منزل وابنتها مكبلتين بالحبال وموضوعتين داخل جوالين في نهر النيل بدائرة مركز جزيرة شندويل.

علاقة غير مشروعة كانت السبب في الجريمة التي تم تنفيذها في أحد الحدائق بمنطقة الكوامل غرب سوهاج، بعد أن استدرج عامل عشيقته للتخلص منها عقب أن سئم تلك العلاقة وطلباتها المتكررة، وأعد العدة لقتلها هي وطفلتها الصغيرة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم ويدعى أكرم، 27 عاما، يقيم دائرة مركز سوهاج، واعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه ارتبط بالمجني عليها بعلاقة غير مشروعة منذ 4 سنوات، وأنه كان دائم اللقاء بها في منطقة الكوامل، وأنه نظرا لكثرة طلباتها وارتباطها به قرر التخلص منها.

وأضاف المتهم أنه استدرج المجني عليها البالغة من العمر 37 عاما، وابنتها البالغة من العمر، 9 سنوات وقام بخنق الأم بعدها خنق الطفلة، ووضع الجثتين في جوالين بعد أن كبلهما بالحبال، وتوجه بهما في سيارة ربع نقل إلى دائرة مركز جزرة شندويل، وألقى الجثتين في نهر النيل.

الجريمة تم الكشف عنها عقب ظهور الجثتين على سطح المياه بعد مرور 4 أيام من الواقعة، وإبلاغ الأهالي رجال المباحث، وبعد تحريات مكثفة وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة تم التوصل للسيارة عندما توجهت لنهر النيل، وتم تحديد هوية القاتل الذي يقيم بمدينة سوهاج، وعقب استئذان النيابة العامة ألقي القبض عليه.

وتبين من التحريات أن المجني عليها وابنتها تقيمان قرية المحامدة، ومحرر بلاغا باختفائهما منذ 4 أيام، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.