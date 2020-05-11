لندن تعتزم خفض الطلب على النقل العام بنسبة 85% بسبب كورونا

تعتزم لندن خفض الطلب على النقل العام بـ85% بسبب فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل

وأعلنت بريطانيا أمس تسجيل 269 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 31855 حالة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، أمس، أن إجمالي عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في بلاده، وصل إلى 31587 شخصا، بعد تسجيل 346 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد وزير الخارجية دومينيك راب، أن الوباء لم يختف بعد ولا يزال يشكل خطرا على أرواح الناس، مشددا على أنه لا داعي للتسرع في اتخاذ تدابير من شأنها إعادة انتشار الوباء.