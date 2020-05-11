نائب يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء صندوق مخاطر للتمريض 

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإنشاء صندوق مخاطر للتمريض، تقديرا لدورهم في أزمة كورونا، وباعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وتحديدا (كوفيد - 19).

وقال النائب في اقتراح برغبة، تقدم به لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة، إنّ طاقم التمريض يقوم بدور لا يخفى على أحد في تقديم الخدمات الصحية، وكانت أزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم ومنه مصر، خير دليل على أهمية دورهم.

وأوضح جون طلعت، أنّ مصر بها نحو 250 ألف ممرض وممرضة يعملون في ظروف صعبة، ما يجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس، فضلا عن استشهاد عدد منهم في هذه الأزمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ نسبة الخدمة الصحية التي يقوم بها التمريض لصالح المرضى تصل إلى 70%، إذ تقع عليهم مسؤوليات كبيرة في تنفيذ توجيهات الأطباء ومتابعة حالات المرضى.

وطالب طلعت، وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق مخاطر للتمريض، في ظل ما يتعرضون له من صعوبات بسبب فيروس كورونا.

وأكد النائب، أنّ هذا الصندوق سيكون له تأثير إيجابي لطاقم التمريض في صرف إعانات في حالات الإصابة، وتقديم الدعم اللازم للأسر في حالة الوفاة.