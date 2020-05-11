في دمياط.. إفطار للمسافرين على روح منسي وشهداء الكتيبة 103

عشرات من الأكياس المعبأة بأطعمة خفيفة، مثل الفينو والأجبان والتمر والعصير وثمرة فاكهة وزجاجة مياه، وقف بها عدد من الشباب على الطريق السريع بمدينة الزرقا محافظة دمياط، لتوزيعها على المسافرين والركاب قبل دقائق من رفع آذان المغرب، كصدقة على روح الشهيد أحمد منسي، ورجاله من شهداء الكتيبة 103، حبًا في شهداء الوطن وتزامنا مع عرض أحداث مسلسل الاختيار الذي يجسد حياة البطل ورجال كتيبته.

اعتاد شباب ورجال جمعية أنصار السنة المحمدية الخيرية المشهرة برقم 209 لسنة 1992، وتمتد فروعها في عدد من المحافظات، توزيع وجبات إفطار على الصائمين على الطريق وعلى المحتاجين قبل أذان المغرب، حتى اتفقوا جميعا على تخصيص وجبات إفطار أمس الأحد، كصدقة على روح شهيد الجيش البطل أحمد صابر منسي.

وبحسب رواية الدكتور عبدالرحمن الأجدر، الأمين العام للجمعية الخيرية لـ"الوطن"، فإن المبادرة بالتزامن مع عرض مسلسل الاختيار وتردد اسم الشهيد منسي على ألسنة الجميع في الوقت الحالي، ما هو إلا تعبيرًا منهم عن حب وتقدير البطل ورجال الكتيبة 103 وشهداء الوطن جميعًا.

"مفيش محافظة في مصر دلوقتي مطلعش منها شهيد"، استكمل "الأجدر"، حديثه عن وجبات الإفطار التي وزعها شباب الجمعية أمس، على روح الشهيد منسي، مؤكدا أن دمياط قدمت شهداء للوطن، ولذلك قرروا تكرار تلك المبادرة بأسماء مختلفة للشهداء على مدار الأيام المتبقية في رمضان.

وبخلاف توزيع وجبات الإفطار قبل أذان المغرب، يتجول شباب الجمعية الخيرية ليلا بين المنازل لتوزيع وجبات السحور على المحتاجين من أهالي مدينة الزرقا بدمياط، وبحسب تعبير "الأجدر"، فإن أنشطة الجمعية لا تقتصر على رمضان فقط بل طوال أيام العام لمساعدة أهالي المحافظة.