شقة ومكافأة مالية لسائق شاحنة الوقود المشتعلة بالعاشر خلال تكريمه

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، المواطن طلعت سالم حسين، سائق شاحنة الوقود المشتعلة، والذي أنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثه حقيقية، عندما اشتعلت النيران في الشاحنة أثناء تفريغها لحمولة مواد بترولية داخل محطة وقود بالقرب من المجاورة 46 بمدينه العاشر من رمضان. وقام المحافظ بمنح السائق شهادة تقدير ومكافأة مالية ووحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، تقديرا لدوره البطولي بالسير بالسيارة المشتعلة بعيدا عن التجمع السكني ومحاولة إخماد النيران لحمايه أرواح المواطنين والمارة.

وأشاد المحافظ بالدور البطولي الذى قام بها المواطن، وبشجاعته في السير بالسيارة بعيدا عن التجمع السكني للحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدا أن ماقام به السائق ليس غريبا على أبناء محافظه الشرقية، التى تزخر برجال تظهر معادنهم الأصيلة وقت الشدائد والكوارث. من جانبه، قدم السائق الشكر والامتنان للمحافظ، مؤكدا أن ما فعله واجب وطني للحفاظ على أرواح المواطنين.

وكانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام، تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق في شاحنة وقود بالقرب من محطة تمويل المركبات بالمجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة علي النيران المشتعلة بالسيارة وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية.