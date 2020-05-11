الحكومة النمساوية: حزمة مساعدات جديدة للقطاع السياحي

أعلنت الحكومة النمساوية عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية للشركات للتغلب على الخسائر والتداعيات الناجمة عن جائحة كورونا العالمية.

وقال سباستيان كورتس مستشار النمسا، فى مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة قررت منح حزمة مساعدات لقطاع شركات المواد الغذائية بقيمة 500 مليون يورو ، مع إقرار نصف مليار يورو أخرى من الإعفاءات الضريبية.

وأشار إلى موافقة الحكومة على إجراء تخفيض فى ضريبة المبيعات من 20 فى المائة إلى 10 فى المائة، مما يخفض الموارد الضريبية للدولة بنحو 200 مليون يورو، توجه بصفة خاصة لصالح أصحاب الفنادق والمطاعم.

ولفت الى تحمل خزانة الدولة نحو 75 في المائة من تكاليف تشغيل الفنادق والمطاعم والشركات خلال فترة الإغلاق السابقة، وقال إن الاستهلاك لن يعود على الفور إلى مستوى 100 في المائة، ولا تزال هناك مرحلة صعبة بالنسبة لقطاع السياحة بأكمله.

يذكر أن المطاعم والفنادق والمناطق السياحية الأخرى سوف تستأنف عملها يوم الجمعة المقبل مع اتخاذ تدابير صحية خاصة.