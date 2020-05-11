حملات مكثفة لضبط مخالفات البناء وإزالة التعديات بالشرقية

تواصل محافظة الشرقية، بكامل أجهزتها التنفيذية والأمنية سلسلة الحملات التي تشنها للتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، استمرار الحملات المكبرة للتصدي بكل حزم للمتعدين على أراضى الدولة والقائمين بالبناء المخالف بدون ترخيص أثناء فترة الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة معهم وتحويلهم للنيابة العسكرية، ولإزالة كافة التعديات المخالفة بنطاق المحافظة.

وقامت رئاسة مركز ومدينه فاقوس بإزالة حالة تعد بمساحة 14 سهما بالوحدة المحلية، بـ "سوادة"، كما تم إزالة 3 حالات بالوحدة المحلية بالدميين بمساحة 5 قرايط وسهمين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة حالة إزالة على مساحة 150 مترا بعزبة الهنادي بساتين الإسماعلية بالوحدة المحلية الزوامل.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، بإزالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية وإزالة سور وأعمدة حديدية بمساحة 500 مترا بناحية الشيخ جبيل بالوحدة المحلية بالأسدية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة عدد 1 حالة تعد على الأرض الزراعية بناحية الظواهرية على مساحة 1 قيراط أي ما يعادل 175مترا، وهي عبارة عن سور ومباني بالطوب الدبش الأبيض، وقامت الوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر، بإزالة عدد 1 حاله تعد على الأرض الزراعية بناحية قرية 5 بحرالبقر على مساحة 40 متر تقريبا على نفقة المواطن الخاصة وذلك بإجمالي مساحة 215 مترا.