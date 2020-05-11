صندوق النقد يوافق على تمويل مصر بـ2.77 مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه اليوم، على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار تعادل 100% من حصتها لدى الصندوق، بحسب بيان صادر عن الصندوق قبل قليل.

ويأتي التمويل ضمن إجراءات الصندوق لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.

وقال صندوق النقد الدولي في بيانه، إن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة فيروس كورونا، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي، لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة.

وأضاف أن الوباء والصدمة العالمية يشكل اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له، ما دفع الحكومة المصرية لإطلاق حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة الفيروس.