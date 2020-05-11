فيديو.. تشديد الإجراءات الاحترازية بمستشفى سعاد كفافى للتصدى لكورونا ومنع انتشاره

فى إطار تفعيل القرارات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة فيروس كورونا اعدت إدارة مستشفى سعاد كفافى الجامعى العديد من الاجراءات لضمان سلامة المترددين علي المستشفى سواء كانوا من المرضى أو المرافقين وأيضا اعضاء الفريق الطبى من أطباء وطواقم تمريق وإداريين ..وقد تم تنفيذ هذه الاجراءات تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء .

ويأتى فى مقدمة هذه الخطوات والاجراءات الاحترازية تركيب بوابات حديثة ومتطورة للتعقيم فى مداخل المستشفى تتولى عملية القيام بتعقيم كامل لأى شخص يمر من خلال هذه البوابات الى جانب توفير كميات من ادوات التعقيم والمطهرات يتم تقديمها لكل من يتعامل مع المستشفى حيث يتم استخدامها منذ لحظة وصوله وتعامله مع موظفى الاستقبال .

يقول الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافى الجامعى أن إدارة المستشفى لم تغفل الاجراءات الخاصة بتعليمات "التباعد الاجتماعى" حيث تم أيضا وضع ملصقات على الارض تحدد المسافة بين كل شخص والاخر وذلك لضمان عدم اقتراب الأشخاص فيما بينهم .. وتكتمل منظومة الاجراءات الوقائية داخل المستشفى بالقيام بتوزيع الكمامات على جميع المتواجدين سواء داخل الغرف او الطرقات وبالتالى تكون إدارة المستشفى قد نفذت قرارات واجراءات الدولة بدقة فائقة حيث لم تترك أى شئ للصدفة مما جعل تنفيذ هذه الاجراءات الاحترازية على هذا النحو من الدقة اصبح نموذجاً تحتذى به كافة المؤسسات الاخرى سواء كانت مؤسسات طبية أو خدمية تتعامل مع الجمهور وتستقبل اعداداً كبيرة من المواطنين بحكم ما تقدمه من خدمات متنوعة.