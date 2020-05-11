سائق "الشاحنة المحترقة": تكريم المحافظ فرحني.. والناس بيهنوني

أبدى طلعت سالم، سائق شاحنة الوقود، الذي أنقذ مدينة العاشر من رمضان، من كارثة محققة، بعدما قاد شاحنة وقود مشتعلة، وخرج بها بعيدًا عن الكتلة السكنية، سعادته لتكريم محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب له.

وقال سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن محافظ الشرقية كرمه اليوم، ومنحه شهادة تكريم، ووعده بالحصول على شقة بمدينة العاشر من رمضان، مشددا على موقف الدولة معه، أدخل الفرحة على أسرته وكل جيرانه.

وأوضح سالم، أنه فى غاية السعادة تجاه تكريم الدولة له: "البيت عندى كله مبسوط وفرحان".

وقالت زوجة السائق، إن الجميع يأتى إلى منزلهم لتهنئتهم على تكريم الدولة لهم، وتابعت: "مبسوطة وفرحانة جدا من اللى عمله زوجى".