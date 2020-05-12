نصار: ربع مليار جنيه لتعويض سكان العمارات غير المخالفة في الزمر

قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن العمارات القريبة من كوبري محور الزمر مخالفة، حيث صدر لها قرارت إزالة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن محور الزمر مشروع قومي يمتد من دائري المنيب ويصل إلى دائري الوراق بطول 12 كم، منهم 7 كيلو كباري، ومنهم 3 كيلو كباري بدورين.

وتابع أن المشروع كبير جدًا، حيث جرى التقاط الصورة بطريقة تبين "إننا داخلين جوه العمارة للأسف، والبلكونة باين إنها لازقة في المحور وبعيدة عنه بحوالي 50 سنتي".

وأردف أن المشروع يحتوي على نحو 20 ألف متر مسطح نزع ملكية، مؤكدًا أن العمارات المخالفة ستزال: "هناك لجان مختصة من هيئة المساحة والجهاز التنفيذي والمحافظة تحصر جميع العمارات الموجودة في مسار المحور".

وأتم: "لدينا 20 ألف متر إزالات رُصد لهم ربع مليار جنيه تعويض للسكان غير المخالفين، حيث ستنزع ملكيتهم لعمارات، وستُزال العمارات بشكل عادي، لكن الناس مش عاوزة تمشي من العمارة".