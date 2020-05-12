كريمة: صلوا العيد في منازلكم.. بعد الشروق بثلث ساعة

نقل الأستاذ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قول جمهور العلماء عن حكم صلاة العيد، مؤكدًا أنها سنة مؤكدة عن النبى صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تصلى فردا للضرورة.

وقال كريمة خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه فى ظل جائحة فيروس كورونا، تصلى صلاة العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة فرداً، كوننا فى ضرورة ونتبع إجراءات احترازية تهدف إلى حماية صحة المواطنين.

وتابع: "حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية" معتبرًا أن الداعين إلى إقامة صلاة العيد فى جماعة، يخالفون ولي الأمر وطاعته واجبة، مشيراً إلى أن أزمة الخطاب الإسلامى هو الجهل بأحكام الدين، فى الكتاب والسنة: "مادام هناك إجماع بأن هناك علة للمنع وتهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين لماذا يقوم البعض بمخالفة ذلك؟ نحن الآن بنطبق قاعدة المصلحة.. أقسم بالله الهيجان اللى بيعملوه هو مزايدة بالدين".

وأضاف كريمة: "مصر ربنا خلصها من الفاشية الدينية، وكافة العلماء المصريين مع الدولة وولى الأمر وندعو لأستقرار البلاد، من أجل مصلحة الوطن، واصطفافنا مع ولى الأمر لأمر مصلحى وليس لأمر شخصي".