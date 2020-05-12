280 وجبة للصائمين يوميًا للأسر الأكثر احتياجًا في طور سيناء

أكد إسلام النجار مؤسس جروب، " الطور بينا أجمل مدينة" في محافظة جنوب سيناء، أن وجبات إفطار الصائمين في تزايد يوميًا نتيجة حرص العديد من مواطني المدينة على تقديم يد العون لغير القادرين، حيث بلغ عدد الوجبات التي يتولى أعضاء الجروب توزيعها يوميًا 280 وجبة، بعدما كانت 70 وجبة فقط في بداية شهر رمضان الكريم.

وقال "النجار" أن الوجبة تضم كل شيء حتي العصير، كما نقوم بتصنيع الحلويات بكافة أنواعها داخل مطبخ العيلة لتكون الوجبة الغذائية متكاملة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا حرصًا على صحة المواطنين.

وأوضح أنه جرى إقامة مطبخ العيلة، لتوزيع وجبات إفطار للصائمين، بعد قرار منع إقامة موائد الرحمن، نتيجة لظروف انتشار فيروس كورونا، على الأسر الأكثر احتياجًا، والعمالة غير المنظمة بمواقع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الطور في جنوب سيناء، وكذلك كل من تضطرهم ظروف السفر وحظر التجول للبقاء في المدينة.