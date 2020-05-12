كورونا حول العالم.. 4.2 ملايين إصابة و286 ألف وفاة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بتسجيل 75.9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم خلال اليوم الماضي، لترتفع الحصيلة إلى 4 ملايين و177.504 حالة بحلول اليوم.

وحافظ معدل الإصابات اليومية على الاستقرار، بعد أن كانت حصيلة اليوم السابق 77.8 ألف إصابة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

الولايات المتحدة أكثر الدول إصابة بالجائحة بـ1.3 مليون إصابة و80 ألفا و682 وفاة

وبلغ إجمالي الوفيات 286 ألفا و330، فيما تماثل أكثر من مليون و450 ألف شخص للشفاء.

وتبقى الولايات المتحدة مع نحو مليون و348 ألف إصابة، و80682 وفاة، أكثر الدول إصابة بالجائحة، تليها إسبانيا 227.4 ألف إصابة، وبريطانيا 224.3 ألف، وروسيا 221.3 ألف، وإيطاليا 219.8 ألف.