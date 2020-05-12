نقيب الممرضين: ميصحش الممرض ياخد 15 جنيه في 12 ساعة سهر

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن عدد الممرضين المسجلين في النقابة يصل إلى 300 ألف ممرض، منوهة بأنه لا يوجد عجز في أعداد الممرضين، ولكن يوجد تسرب بسبب تدني الأجور، معلقة: "بيهربوا للسفر للخارج والقطاع الخاص".

وأضافت "كوثر"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن مطالب التمريض ليست مطالب فئوية، وإنما هى قضية أمن قومي، معلقة: "ميصحش الممرض ياخد 15 جنيه في 12 ساعة سهر، الدنيا بتغلى، وهما مستنيين مرتباتهم تزيد".

وأضافت نقيب التمريض أن المجموع الذي يؤهل الطالب للالتحاق بكلية التمريض يقل عن المجموع المؤهل لكليات الطب بنحو 2%، وهناك إقبال كبير من الطلاب على الالتحاق بكليات ومعاهد التمريض.