حملة لرفع المخلفات وصيانة إعمدة الإنارة في قري أبوقرقاص
كتب:
اسلام فهمي
01:38 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملات متنوعة لمتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ضمن خطة المحافظة الشاملة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بالفيروس المستجد.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تنظيم حملات النظافة، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكدا على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.
وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية عن تنفيذ أعمال الرش والتطهير بالقرى التابعة للمركز، بالمنشآت والمصالح الحكومية والخدمية والمدارس بالقرى وجميع الشوارع الرئيسية والجانبية بقريتي أبوقرقاص البلد وبني حسن، بالإضافة لحملات توعوية لطرق الوقاية من الفيروسات لمنع انتشار العدوى.
كما نفذت الوحدة المحلية أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وشد الأسلاك، وواصلت الوحدة المحلية تنظيم حملات النظافة بالقري التابعة للمركز، حيث تم رفع جميع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية بقري (بني موسي – أتليدم – أبيوها – أبوقرقاص البلد – بني عبيد – بني حسن – جريس – نزلة أسمنت)، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وخلق بيئة صحية نظيفة.