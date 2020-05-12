حملة لرفع المخلفات وصيانة إعمدة الإنارة في قري أبوقرقاص

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملات متنوعة لمتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ضمن خطة المحافظة الشاملة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بالفيروس المستجد.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تنظيم حملات النظافة، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكدا على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية عن تنفيذ أعمال الرش والتطهير بالقرى التابعة للمركز، بالمنشآت والمصالح الحكومية والخدمية والمدارس بالقرى وجميع الشوارع الرئيسية والجانبية بقريتي أبوقرقاص البلد وبني حسن، بالإضافة لحملات توعوية لطرق الوقاية من الفيروسات لمنع انتشار العدوى.

كما نفذت الوحدة المحلية أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وشد الأسلاك، وواصلت الوحدة المحلية تنظيم حملات النظافة بالقري التابعة للمركز، حيث تم رفع جميع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية بقري (بني موسي – أتليدم – أبيوها – أبوقرقاص البلد – بني عبيد – بني حسن – جريس – نزلة أسمنت)، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وخلق بيئة صحية نظيفة.