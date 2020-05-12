أول محافظة عراقية أصيبت بكورونا تعلن خلوها منه

أعلن محافظ النجف وسط العراق، لؤي الياسري، اليوم، خلو المحافظة من فيروس كورونا.

وقال الياسري في بيان صحفي مقتضب إن "النجف لم تسجل منذ أكثر من أسبوع إصابات بفيروس كورونا"، مبينا أن "آخر المصابين خرج من المشفى"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويوم أمس أعلن الياسري شفاء آخر حالتي إصابة، ووجه بإغلاق المحافظة لمدة 14 يوما لإعلانها خالية من الوباء في حال عدم تسجيل إصابات جديدة، ومن ثم رفع حظر التجوال داخليا وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وتعتبر محافظة النجف أول محافظة عراقية تسجل إصابة بفيروس كورونا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بعدما أصيب أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية وتوفي بعد أيام.