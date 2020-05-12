"مستثمري أكتوبر" تشكل لجانا لمراقبة تطبيق تدابير كورونا بالمصانع

قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن الفترة الماضية شهدت تشكيل الحكومة لجانا متخصصة لمراقبة التزام المصانع بتطبيق إجراءات الوقاية، موضحا أن اللجان تضم كل الأطراف من الصحة والصناعة وجمعيات المستثمرين، حيث وتم البدء بالعاشر من رمضان وسيتم تعميمه على كافة المدن الصناعية وتطبيق جزاءات على المخالفين.

خميس: أزمة كورونا تسببت في اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد حول العالم

وأشار إلى أن أزمة تفشي فيروس كورونا تسببت في اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد حول العالم منحت فرصة للاقتصاد المصري للتكيف مع الوضع الحالى ووضع خطه لإحلال الإنتاج المحلي بديلا للمستورد.

وأوضح خميس، في بيان اليوم أن هناك تغييرا واضحا في خريطة الصناعة المصرية بما تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أنه رغم زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع بسبب الأزمة، إلا أن هناك صناعات جديدة دخلت على خط الإنتاج وإحلال لصناعات ومنتجات جديدة كانت مصر تستوردها من الخارج وعلى رأسها صناعة مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا.

وتابع: "هناك أثار سلبية تسببت فى ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى أبرزها صعوبة توفير بعض مكونات الإنتاج وزيادة الإنفاق على معدات الوقاية من كورونا، وبطئ الإنتاج لتخفيف كثافة العمالة".

وطالب الحكومة ومجتمع الأعمال معاً بالتركيز على تعظيم الإيجابيات المكتسبة جراء أزمة كورونا وأبرزها تدعيم المنتج المحلى كبديل مؤكد للمستورد وتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى واعتماده في كل أجهزة الدولة، وتوسيع قاعدة العمل من المنازل للمهن التى تتطلب ذلك لتوفير الوقود، وكذلك التوسع في منظومة التعليم عن بعد التي أجبرتنا علينا أزمة كورونا.

وأشاد رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بالإجراءات التى اتخذتها الدولة للتخفيف من أثار أزمة كورونا على الصناعة وأبرزها منحة العمالة غير المنتظمة وتأجيل وتقسيط الضريبة العقارية وتقسيط رسوم الخدمات الإدارية وتقديم التسهيلات للمصدرين لصرف مستحقاتهم.