ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وأدوية مهربة في حملة بشبين القناطر

شن مجلس مدينة شبين القناطر بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي، حملة مكبرة علي الصيدليات للتأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات الطبية، صاحبها حملة علي أماكن عرض وبيع السلع الغذائية .

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن الإسعار، و2 محضر عدم وجود صيدلي، ومحضر ضبط مستلزمات منتهية الصلاحية وأدوية مهربة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

جاءت الحملة بناء على تعليمات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، وبإشراف المهندس علاء حسني نائب رئيس المركز ورئيس لجنة ضبط الأسعار، بالتنسيق مع محمد يوسف مدير قسم التجارة الداخلية، وبمشاركة الأطباء سحر حسن، ومروه الوكيل، وريهام سعيد ومتابعة الوحدة المحلية بكفر شبين .