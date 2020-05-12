10 حالات وفاة و991 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 10 حالات وفاة، و991 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 75 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 10 آلاف و277 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس كورونا جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تتابع الفرق الوقائية أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 158 حالة، منها 84 حالة مستقرة، و74 حالة حرجة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الإثنين، تسجيل 7 حالات وفاة، و598 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 65 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 9286 حالة حتى يوم أمس.