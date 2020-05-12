بدء حصاد محصول القمح في القنطرة شرق.. والفدان ينتج 17 أردبا

شهد اللواء عمر إدريس رئيس مركزومدينة القنطرة شرق، والمهندس حمدي عبد الوهاب مديرعام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، بدأ حصاد القمح مع الفلاحين بحضور كافة الأجهزة التنفيذية بالمركز، وتحت رعاية الدكتورالسيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.

وقال "عبدالوهاب" إن متوسط إنتاجية الفدان الواحد هذا العام 17 أردبًا، وتصل المساحة الكلية المزروعة بالمركز إلي 9404 فدان قمح. واستمع 'إدريس' إلي المزارعين بقرية جلبانة حول السلبيات والإيجابيات التي واجهتهم أثناء زراعتهم للقمح هذا العام، مؤكدًا علي المتابعة وحل المشاكل التي تعوق زيادة إنتاجية الفدان والعمل علي الارتقاء بزراعة القمح خلال العام القادم والعمل علي زيادة المساحة المزروعة.

وأشار مدير إدارة القنطرة شرق الزراعية، إلى ان القنطرة شرق أصبحت تنتج الذهب الأصفر "القمح" وأن أراضيها الزراعية تعد من أجود أنواع الأراضي، من حيث التربة والإنتاجية التى تزداد بصورة دائمة، خاصة أن تلك الأراضى بذلت فيها مجهودات كبيرة وتحويلها من أرض مالحة وقلوية إلى أرض تنتج مختلف المحاصيل الزراعية، مؤكدا على أن القنطرة شرق تسير بخطى ثابتة في المجال الزراعي.

من جهة أخرى، أعلن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق أنة تم تنظيم حملات نظافة بالمدينة والقرى لرفع القمامة من الشوارع وحملات تطهير للقرى والشوارع ومنها قرى التقدم والأمل .

وأوضح أن مجلس المدينة بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي يواصل توزيع الإعانات الغذائية للأسر بقرى جلبانة والأمل والتقدم حيث تم توزيع 800 كرتونة للأسر المحتاجة، و600 كرتونة مواد غذائية، و50 ألف جنيه إعانات للأسرالوافدة للقنطرة شرق، ومواصلة حصر الأسماء المستحقة لمعاش تكافل وكرامة حيث وصل عدد الذين تم توزيع الفيز البنكية "تكافل وكرامة " إلى 319 فرد وجاري الانتهاء من باقي الكميات .