اعتقال 91 عضوا ومصادرة ممتلكات بـ15 مليون يورو للمافيا الإيطالية

كشفت مصادر أمنية إيطالية عن اعتقال 91 شخصا من عناصر المافيا، ومصادرة ممتلكات لعناصرها قيمتها 15 مليون يورو، في حملة واسعة تشنها الشرطة بمساندة المروحيات بمقاطعات مختلفة من البلاد.

وقالت إن رجال الوحدة الخاصة لشرطة العملات التابعة لقوات الشرطة المالية، نفذوا بدعم من قيادة قوات باليرمو والإدارات الأخرى المنتشرة على التراب الوطني، أوامر بالحجز الاحترازي والوقائي، صادرة عن محكمة باليرمو، بناء على طلب مديرية مكافحة المافيا المحلية، ضد 91 شخصا، بالإضافة إلى مصادرة عقارات ضخمة وممتلكات منقولة تبلغ قيمتها حوالي 15 مليون يورو، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكرت المصادر أن العمليات جارية في كل من مقاطعات صقلية، لومبارديا، بييمونتي، ليغوريا، فينيتو، إميليا رومانيا، توسكانا، ماركي وكامبانيا، بمشاركة 500 عنصر من رجال الشرطة المالية، بإسناد جوي من قبل طائرة مروحية ووحدات الكلاب المدربة على البحث عن الأسلحة والمخدرات والعملات.

وأكد الادعاء الإيطالي ومسؤولون محليون في وقت سابق، أن عصابات المافيا في إيطاليا تسعى إلى الاستفادة من أزمة جائحة فيروس كورونا لكسب ولاء الناس بتقديم قروض وأغذية للأسر الفقيرة.

وقال المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا، فيدريكو كافييرو دي راو، إن أفراد فريقه رصدوا أنشطة مريبة في مدينة نابولي منها توزيع عصابات "كامورا" مساعدات غذائية مجانية للأسر التي تعاني من أزمات مالية بسبب إجراءات العزل العام.