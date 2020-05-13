بتكلفة 60 مليون جنيه.. إنشاء أول كبسولة جراحية متطورة ببنها الجامعي

يشهد مستشفى بنها الجامعي تنفيذ أكبر خطة لتطوير المستشفى وتحسين الخدمة ورفع الكفاءة وتزويدها بأحدث التقنيات الحديثة بهدف تقديم خدمة أفضل للمترددين على المستشفى الذي يستقبل متوسط 1200 إلى 2000 مريض يوميا.

تتضمن الخطة إنشاء وتجهيز أول كبسولة جراحية متطورة تضم 10 غرف للعمليات بالمستشفى، بتكلفة 60 مليون جنيه تشمل جميع التخصصات ومزودة بأحدث التقنيات بهدف استيعاب الضغط على المستشفى وتعد هذه الكبسولة أحدث تقنية موجودة في الجراحة بالعالم.

الكبسولة الجديد وفق الدكتور عمرو الدخاخني مدير المستشفى للشؤون العلاجية هي الأولي من نوعها بمحافظة القليوبية على أحدث طراز بنظام الكبسولات الجراحية بمبنى الجراحة وهي عبارة عن غرف محكمة الحوائط والأرضيات "مضادة للبكتريا" وتم تصميمها لدخول وخروج الهواء بطريقة معينة لمنع انتشار العدوى البكتيرية بالحجرة لتحقيق الجودة الطبية طبقا لمعايير المستشفيات العالمية.

وأضاف الدخاخني أنه في إطار خطة التطوير تم توفير 10 أجهزة تنفس صناعي لوحدات الرعاية الحرجة وتطوير العناية المركزة لإنقاذ الحالات الحرجة، كما تمت الموافقة على تطوير عناية وعمليات الطوارئ ووحدة الأشعة وتطوير وإنشاء وحدة جديدة لمركز السموم ويجرى التجهيز لتركيب جهاز قسطرة جديد بتبرعات المجتمع المدنى.

الخطة أيضا تضمنت دخول أكبر قسم حضانات حديثة ومتطورة للأطفال المبتسرين الخدمة بطاقة 40 حضانة و10 أسرة للعناية المركزة و6 أجهزة تنفس صناعي و20 جهاز متابعة حيوية و5 أجهزة إنعاش قلب و25 جهاز علاج ضوئى لعلاج صفرة الأطفال لمواجهة الضغط على الخدمة بعد توقف عدد من المستشفيات المركزية بالمحافظة.

يذكر أن بنها الجامعي هو الملاذ الوحيد الآمن لمرضى القليوبية كلهم دون استثناء برغم كل العقبات بل ومحافظات الجوار في الشرقية والغربية والمنوفية، حيث إن المستشفى لا يتلقى دعما أو تمويلا من الحكومة بل يتم الإنفاق عليه من ميزانية الجامعة، وباتت المصروفات أكبر بكثير جدا من أن تتحملها الجامعة نتيجة الزيادة المهولة في أعداد المرضى الذين يترددون يوميا على المستشفى والذين بلغ عددهم وفق إحصائيات إدارة المستشفى متوسط 1200 إلى 1600 مريض يوميا.

يضم المستشفي 19 قسماً إكلينيكياً، إضافة إلى الوحدات المتخصصة مثل: وحدة الغسيل الكلوي والمنظار الشعبي بقسم الصدر ومناظير الجهاز الهضمي ووحدة جراحة مناظير النساء والتوليد ووحدة البيولوجيا الجزيئية ووحدة السموم الإكلينيكية ووحدة قلب الأطفال ووحدة المناعة الإكلينيكية ووحدة كيمياء الغدد الصماء، إضافة إلى قسم جراحة العيون.