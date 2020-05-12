الطيب: التواضع فضيلة ذات شأن عظيم.. وعطاؤها لا يقارن

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنّ التواضع فضيلة ذات شأن عظيم، لما تتضمنه من عطاء يلبي جميع ما يحتاج إليه البشر من أمور الدين والدنيا، وهو عطاء لا يقارن به عطاء آخر.

وأضاف الطيب، في حلقة اليوم، ببرنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، أنّ ذلك هو سبب نهي الله ـ تعالى، لرسوله صلى الله عليه وسلم، عن أن يمد عينيه ويتبع بصره ما يتمتع به بعض الكافرين من نعم الدنيا وسعة في العيش، فكل ذلك إلى زوال وفناء يعقبه حساب وجزاء وعقاب، وذلك في قوله ـ تعالى ـ " لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين".

وتابع الإمام الأكبر، أنّ الدرس المستفاد من الآية، هو أنّ الثراء والرفاهية هما سبب الكبر، وتأثيرهما أسرع من غيرهما إلى الكبر والغرور، لتوافر أسبابه ودواعيه، وقد أمر الله نبيه بالتواضع، قال تعالى: "واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين"، وقوله "ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور".

واختتم الإمام الأكبر حديثه، بأنّ التواضع هو الرفق ولين الجانب، ما يستلزم السماحة في القول والأدب في الفعل، وليس التواضع مذلة ولا مهانة، فهو فضيلة ترتبط بفضائل أخرى كالرحمة، وبر الوالدين، والخشوع لله تعالى، بخلاف الذل الذي هو بذل النفس وبيعها في سوق الشهوات والأغراض والذي يتبعه هوان ومهانة.