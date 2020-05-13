حظك اليوم الأربعاء 13-5-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بالثقة بالنفس والجدية في العمل والحنان وحب مساعدة الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

انتبه اليوم قد تكون هناك ضغوط أو استفزاز وقد تتأخر أمور أو مكاسب مالية، كن صبورا وهادئا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

ومن أبرز مشاهير برج الثوران الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.