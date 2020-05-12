نائب: تعويض المتضررين من كوبري الزمر.. ولن نجبر أحدا على الانتقال

ناقشت لجنة إسكان مجلس النواب اليوم، مشكلة كوبري امتداد ترعة الزمر بحضور اللواء محمود منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والذي وصل فيه جسد الكوبري للعقارات المجاورة، ما تسبب في أضرار لسكان العمارات.

وقال البرلماني محمد فؤاد النائب عن دائرة العمرانية، لـ"الوطن"، إنّ اللجنة قررت تنظيم زيارة ميدانية السبت المقبل، للخروج ببيان يفرز العمارات المخالفة وغير المخالفة.

وأوضح فؤاد أنّه جرى التأكد خلال الاجتماع، من دفع تعويضات لمن يوافق، وبقاء الرافضين لأخذ التعويضات ومتمسكين بالبقاء في عقاراتهم.

وأشار البرلماني إلى أنّ المخالفة الحقيقية في نظره، أنّ تنظيم نزع الملكية كان المفترض إجراءه قبل بناء الكوبري وليس بعد.

وكانت "الوطن" نشرت مستندات وتراخيص العقارات أمس، مع شهادات متضرري الكوبري بأنّهم ليسوا مخالفين، وأنّ العمارات تعود للعام 2018.

وكان اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنّه لا يوجد أي شخص يُضار من المحور إلا وسيتم تعويضه، مشيرًا إلى نزع ملكية 20 ألف متر مربع، وتعويض أصحابها.

وأكد نصار، أنّ هناك لجنة مشكلة لتعويض أصحاب العقارات، ومرصود لها 250 مليون جنيه كمبالغ للتعويضات، مشددا على أنّها ستكون لأصحاب الحقوق غير المخالفين فقط.