 مستشارا النمسا وألمانيا يبحثان فتح الحدود بين البلدين 15 يونيو

بحث المستشار النمساوي سباستيان كورتس هاتفيا مع نظيرته الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، تطورات وضع جائحة "كورونا" في البلدين وفرص فتح الحدود بين البلدين.

وذكرت مصادر في المستشارية النمساوية أن المستشارة الألمانية ترغب في فتح الحدود مع النمسا بحلول 15 يونيو المقبل على أن تتم على مرحلتين تبدأ بالمعابر الحدودية في ولايتي النمسا العليا وتيرول، يليها رفع كافة القيود الحدودية التي تم فرضها بسبب أزمة "كورونا".

ولفتت المصادر إلى تأكيد ميركل أنه من المهم بالنسبة لبلادها أن تستمر عملية مراقبة الحدود وذلك في ضوء ما أقرته مفوضية الاتحاد الأوروبي من مبادئ توجيهية لفتح الحدود تدريجيًا.