مصر تتسلم رئاسة المجموعة الأفريقية في چنيف

تسلم السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في چنيف، رئاسة المجموعة الأفريقية والتي تضم في عضويتها سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتعمل على الدفع بأولويات ومصالح القارة الأفريقية في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في چنيف.

وأكد السفير علاء يوسف، خلال الاجتماع، تضامن مصر مع كل الجهود التي تبذلها الدول الأفريقية لمكافحة انتشار جائحة كورونا متمنياً لشعوب الدول الأفريقية التعافي من هذه الأزمة وتداعياتها في أسرع وقت ممكن.

وشدد على ضرورة تكثيف جهود المجموعة الأفريقية في چنيف، خلال الفترة المقبلة؛ لدعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء فى التعامل مع تداعيات الأزمة الصحية، بما في ذلك من خلال تكثيف التواصل مع الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية الأخرى بهدف توفير الدعم اللازم للأشخاص والمجموعات الأكثر تأثرا بهذه الأزمة داخل القارة.

ونوه بضرورة تركيز المجموعة في اتصالاتها مع المنظمات الأممية والدولية خلال الفترة المقبلة، على عدد من المجالات ذات الأولوية من بينها ضمان النفاذ إلى الدواء والمنتجات والأدوات الطبية، وتخفيف عبء الديون الأجنبية، ومعالجة آثار الأزمة الصحية الحالية على التمتع بحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة والصحة والتنمية، وتوفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين والمشردين داخليا.

واستعرض، خلال الاجتماع، أوجه التعاون المختلفة مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وبحث سبل تعزيز التعاون معها للدفع بأولويات القارة الأفريقية، ووضع استراتيجية مشتركة خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استفادة القارة الأفريقية من البرامج الموجهة لمعالجة وتخفيف الآثار السلبية لانتشار جائحة كورونا على الجهود التنموية في القارة الأفريقية والتعافي بشكل سريع من تداعياتها.