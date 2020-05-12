الديهي عن كواليس الانقلاب القطري: ضباط حاولوا اعتقال تميم وموزة

كشف الإعلامي نشأت الديهي، كواليس انقلاب قطر يوم 3 مايو 2020، موضحًا أن لديه معلومات مؤكدة أن الانقلاب كان معدا ومخططا له، والخطة وضعها الشيخ ناصر الخليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق، من الأسرة الحاكمة، الذي أقاله تميم بعد انتقاده قدوم الأتراك لقطر وإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر، برعاية وولاية من حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري الأسبق.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن خطة الانقلاب كانت باسم "الطريق الصحيح" ونفذها كل من ناصر الخليفة، والشيخ محمد الخليفة ومجموعة من ضباط المخابرات القطرية، حيث جرى إعداد مجموعتين الأولى مكونة من 14 ضابطًا من الحرس الأميري.

وتابع: "المجموعة الأخرى التي يقودها ضابط مسؤول عن حماية قصور تميم ومقرب من الشيخة موزة، ومهمتهم اعتقال تميم ووالدته، ثم استدعاء والد "تميم" لإعلان تشكيل مجلس من الأمراء لإدارة شؤون الدولة".

وأشارت مصادر إلى أن ساعة الصفر حُددت في الثالثة من فجر يوم الاثنين، حيث تحركت بالفعل المجموعة الأولى ووصلت إلى كورنيش الدوحة، مستغلة خلو الشوارع في أثناء موعد السحور، لكنها اصطدمت بقوة يقودها ضابط تركي اعتقلهم جميعًا ونقلهم إلى القاعدة العسكرية التركية.

وتابع "الديهي"، أن اشتباكات مسلحة استمرت لنحو 3 ساعات في الوكرة من الثالثة والنصف فجرًا وحتى السابعة والنصف صباحًا، مع المجموعة الثانية التي كانت مهمتها حماية أعضاء المجلس الأميري بالقرب من منازلهم، وتعرضت لطلقات نار من مجموعة من الجنود الأتراك، قتل على أثرها 3 ضباط.

ولفت، إلى أن الخطة كانت تهدف لتقديم اعتذار للدول الأربع المقاطعة للنظام القطري، وإعادة التعاون مع الدول العربية بعد وقف التعاون مع النظامين التركي والإيراني، كذلك وقف بث قناة الجزيرة وكل العاملين فيها ومنعهم من الظهور الإعلامي لحين إقرار خطة لتصحيح عمل القناة، ووقف جميع المؤسسات الإخوانية والتمويلية التابعة للجماعة الإرهابية، وتسليم الإخوان لبلادهم وأولها مصر، وإغلاق مكتب طالبان في الدوحة.