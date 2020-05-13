"الدولي للنقل الجوي" يوضح كيف يخرج قطاع الطيران من أزمته بعد كورونا

قال الدكتور محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إننا وجدنا الكثير من الدول تفاعلت مع مناشدة الاتحاد الدولي للنقل الجوي بتقديم الدعم وضخ السيولة لشركات الطيران، لافتاً إلى أن السيولة تفاوتت بين الدول ولكن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لم نجد الدعم المحدد، وذلك على الرغم أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا أعلنت حزمات كبيرة جدا لدعم الاقتصاد المحلي لدولها لكن للأسف هذه الحزم الاقتصادية التي أعلن عنها ونشرت في الإعلام العام لم تحدد تماماً ما هي كمية الدعم التي سوف تعطي لقطاع النقل الجوي.

وأضاف البكري، خلال مداخلة عبر سكايب من عمان العاصمة الأردنية، في برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا ما زلنا نناشد ونطالب الحكومات في المنطقة بالدعم المطلوب، مشيراً إلى أن آخر التقارير التي نشرت من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي تشير إلى أن الخسائر ستصل إلى ثلاثمائة و400 مليار دولار في عام 2020 أو بنسبة انحسار على الطلب للسفر بنسبة 55% وهي أرقام خرافية.

وتابع، أنه إذا نظرنا للشرق الأوسط فقط وخسائر شركات الطيران وقطاع النقل الجوي ستصل إلى 24 مليار دولار وسيضع ما يقارب أكثر من مليون و200 ألف وظيفة في خطر، إضافة إلى الأضرار بالاقتصاد الشرق الأوسط الذي قد يصل إلى 66 مليار دولار، وهي أرقام مخيفة لذا ما زلنا ندعو الدول والحكومات لمد يد العون والحفاظ على شركات الطيران وقطاع النقل الجوي ككل حتى يساهم في إعادة بناء اقتصاديات الدول متى ما بدأنا في فترة التعافي من فيروس كورونا كوفيد 19.