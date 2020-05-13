استرداد 227 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة بقنا

قال المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، إن إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة الأخيرة وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 292 حالة تعدٍ بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 227890 مترا مربعا، و32 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 67 فدانا و19 قيراطا و15 سهما، و622 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 30 فدانا و11 قيراطا و13 سهما، و84 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 10317 مترا مربعا.

وأضاف أن الحملة تمكنت خلال يومين نجحت في إزالة 5 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمركزي فرشوط ونجع حمادي بمساحة اجمالية 1038 مترا مربعا، وإزالة حالة واحدة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمركز قنا بمساحة 2 فدان، وإزالة 12 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت وقنا ونقادة وفرشوط ونجع حمادي بمساحة 10 قراريط و13 سهما، بالإضافة إلى إزالة حالة واحدة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 175 مترا مربعا بمركز نجع حمادي.