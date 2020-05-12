بسبب "عزومة إفطار" بالمنوفية.. تفاصيل إصابة 11 من عائلة واحدة بكورونا

قال أدهم النجدي، أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالمنوفية، إن شقيقه الأكبر عزم العائلة على الإفطار في نهاية شهر أبريل الماضي، وتجمع 12 فردا من الأسرة مع اتباع الإجراءات الطبية والوقائية، ورغم ذلك أصيب الجميع باستثناء الأب بفيروس كورونا من بينهم أطفال.

وأضاف "النجدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري": "عزمنا أخي الكبير على الإفطار يوم 30 أبريل، على الإفطار، ورغم أن البيت كبير وقعدنا في أماكن متفرقة إلا أننا أصبنا بالفيروس"، مؤكدًا أن جميع المصابين في مستشفى العزل بكفر الزيات.

وتابع: "والدى فقط بمستشفى الحميات بشبين الكوم لأنه نتائجه سلبية ولكن يعانى من التهاب رئوي"، موجهًا رسالة إلى كل الشعب المصري: "محدش يتحرك من بيته ونتبع تعليمات وزارة الصحة".