التمريض: كلمة الرئيس لنا فارق معنوي وإشعاع لطاقة إيجابية

قالت الدكتورة كوثر عبدالحميد، نقيب التمريض، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، في اليوم العالمي للتمريض كانت بمثابة فارق معنوي كبير وإشعاع للطاقة الإيجابية لطاقم التمريض المصري: "رغم كل انشغالاته افتكر التمريض وبنشكره".

وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلتها ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن طاقم التمريض هو خط الدفاع الأول لصحة المواطن المصري، ويمكثون بأعمالهم في المستشفيات مدة الـ14 يوما: "بيسطروا ملحمة وطنية، وفيه 6 من شهداء فيروس كورونا بين طاقم التمريض في مصر ومصابيين"، موضحة أن أطقم التمريض المصري دائما ما يقدرون ضرورة عملهم وكونهم خط الدفاع الأول أمام كورونا: "لو جاتلنا كورونا تاني وتالت هنخف وننزل كلنا".

وأكدت أن أزمة فيروس كورونا بالنسبة لطاقم التمريض كانت بمثابة "ضارة نافعة" ألقت الضوء على الجهد الذي تبذله أطقم التمريض: "تضاعف الجهد مؤخرا"، مشيرة إلى أنه لا يوجد أطقم وقائية لدى الأطباء أو طاقم التمريض بنسبة 100%، وهم وبالرغم من ذلك على استعداد لعطاء أكبر.

وتابعت: "نتمنى أننا نعدي الأزمة ووزارة المالية تبص على حقوق التمريض على كونها حقوق مشروعة وليست مطالب فئوية، علشان نقدر نحافظ على القوى التمريضية من التفرغ بالعمل في الخارج أو القطاع الخاص".