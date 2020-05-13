حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزته 10 آلاف قرص مخدر بالإسماعيلية

قرر يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص 4 أيام على ذمة قضية توزيع وبيع أقراص التامول المخدر بدائرة مركز القنطرة غرب.

وكان اللواء هشام الزغبي مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء الشمالية تلقى معلومات تفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من صيدلي وعاطل وموظف بالمعاش بتهريب أكثر من 10 آلاف قرص من التامول والكبتاجون المخدر في محيط مدينة القنطرة غرب بطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.

وبتشكيل فريق بإشراف العميد مفيد فوزي رئيس منطقة الاسماعيلية ضم العقيد أحمد بلبولة والمقدم أحمد عبد الله توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء التشكيل العصابي للإتجار في الأقراص المخدرة كل من المتهمين "أ.ن.ب" 55 عاما طبيب صيدلي، و"ع.ر" 62 سنة موظف بالمعاش، "م.ف.ح" 40 سنة عاطل، كونوا تشكيلاً عصابياً لبيع وتوزيع الأقراص المخدرة قبل عيد الفطر المبارك.

وتم معرفة موعد تسليم المتهمين للمخدرات بدائرة القنطرة غرب، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين داخل سيارة ملاكي، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مخزن سري بداخلها كميات من الأقراص المخدرة بلغت 10 آلاف قرص من مخدرات التامول والكبتاجون، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم مواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من حيازة المخدرات، وأعترف المتهمين بحيازة أقراص التامول بغرض الإتجار وتحرير محضر والإحالة إلى النيابة العامة التي اتخذت قرارها السابق.