خبير: أردوغان فشل في إدارة أزمة كورونا بالداخل ويبحث عن دعم خارجي الآن

قال بشير عبدالفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن سياسات أردوغان العشوائية تعكس حالة التخبط الشديد الذي تعتري السياسة التركية في ظل قيادة أردوغان، فهو عجز عن إدارة أزمة فيروس كورونا في الداخل فطفق يبحث عن أي دعم خارجي يحدث له حالة من التوازن السياسي لأنه على مشارف انتخابات مبكرة ربما تعقد نهاية هذا العام.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أردوغان يريد أن يستعطف الدول الغربية حتى تغض الطرف عن أي انتهاكات مرتقبة في الانتخابات المقبلة في ظل تراجع شعبية أردوغان بشكل لافت.

وتابع أن المساعدات التي يقدمها مشبوهة بغرض الإنماء لدول أفريقية فهذه الدول باتت تتحفظ عليها وترى أنها وسيلة للتغلل والتدخل وبالنسبة للدول الغربية كما ظهر في بريطانيا باتت المستلزمات الطبية غير صالحة للاستعمال الآدمي ما يعني استهتارا بهذه الدولة ومن ثم إستراتيجية أردوغان لكي يغض المجتمع الدولي عن انتهاكاته سواء في الداخل من الديمقراطية وحقوق الإنسان أو إقليمية في ليبيا وسوريا فلا أتصور أن هذه الاستراتيجية ستنجح بدليل أن القمة الخماسية التي انعقدت بالأمس وجهت انتقادات لاذعة لسياساته في شرق المتوسط وسوريا وليبيا.