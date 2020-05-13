أجرى 500 تحليل كورونا ولم ير أسرته منذ 60 يوما.. "خميس" فني بدرجة مقاتل

لم يرَ أسرته منذ 60 يوما ولم يستطع التحرك من مستشفى "النجيلة" أول مستشفى عزل فى مصر، "خميس عرب" فنى معمل بدرجة مقاتل وأحد جنود الجيش الأبيض الذى يواجه ببسالة العدو اللدود "كورونا" هذا الفيروس اللعين "كوفيد - 19" فى المعمل ويتعامل معه بيده مباشرة.

وعلى الرغم من إصابة أحد زملائه "أخصائى تحاليل" إلا أنه لم يهتز، ولديه إيمان كامل أن الشفاء والإصابة بيد الله، يعمل على مدار الـ 24 ساعة ولا تعرف عيناه النوم إلا ساعات قليلة، مع صباح كل يوم يرتدى بدلته الصفراء والأوقية والزى الطبى كاملا، ويتوجه بأدوات التحاليل إلى غرف عزل مرضى كورونا، وفور دخوله يتحدث مع المريض عن أحواله، ولا يشعره بشىء حتى يطمئن ويستريح نفسيا، من هنا تبدأ مهمته فى إجراء مسحة له من حلقة وأخرى من أنفه، ويخرج وتنتظره ممرضه أمام الباب تعقمه بالكلور والمطهرات، ويقوم بتغيير جوانتى اليد "الجلافز" الذى يرتدى منه ثلاثة فوق بعضهم، منعا من وصول الفيروس ليديه، حيث يتعامل مع المريض ويقترب منه ويحتك برأسه ووجهه، وهو أخطر شىء لانتقال العدوى، لكنه يؤكد أنه لم يشعر أحد من المرضى أنه خائف منه، ويحرص دائما على الحالة النفسية للمريض قبل أن يفكر فى نفسه.

يسحب 24 عينة 12 صباحا ومثلها ليلا، ودائما ما يسابق الزمن داخل المعمل مع جهاز PCR يغلق عليه المعمل ويتولى إجراء التحاليل، حتى تخرج العينة بعد 3 ساعات من العمل الدؤوب، وشارك فى إجراء ما يقرب من 500 تحليل كورونا، على جهاز PCR بالإضافة إلى تحاليل الكيمياء، "وظائف كلى، ووظائف كبد ، وتحليل سكر، وتحليل دهون، وتحليل دم كامل، وسيولة، وغازات دم".

البطل "خميس" يواجه الفيروس أمامه داخل المعمل، ويتعامل معه عن قرب مع بدء سحب العينة وحتى النهاية ميمر خلال معركته بعدة خطوات "مكان للتحضير، ومكان للجهاز، ومكان للنتائج"، وسعادته تكمن فى رؤيته نتائج التحاليل سلبية.

لم يعرف جسده معنى التعب، بعد أن اعتاد التحمل وكان يعمل وحده فى الفتره الأخيرة، وإحدى زميلاته تمد له يد العون، ويعمل معه متخصصون فى تحاليل الكيمياء، وغالبية عمله على جهاز الـ PCR ، وفى ظل تلك المخاطر، يتعامل مع الفيروس وكأنه شيء عادي، ولا يهابه مما يعكس الاحترافية والخبرة فى التحاليل، وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة، ودائما ما يلقى المساندة والدعم خاصة من مدير مستشفى عزل النجيلة "مصنع رجال الجيش الأبيض" الدكتورمحمد على، ويتابعه ويشد من أزره، ولا يزال يعمل ويقاتل بمعامل المستشفى.