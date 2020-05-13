فضيحة في جامعة تركية.. ومطالبات باستقالة عميد فنون غازي

"صور هذه الفتيات لا تصلح من الأساس".. جملة قالها الدكتور أورهان آجار، عميد كلية الفنون بجامعة غازي التركية، أثناء محاضرة بتقنية فيديو كونفرانس، لم يدرك خلالها أنّه نسي كاميرا الهاتف أو الحاسب اللوحي مفتوحة.

الجملة التي قالها الأستاذ الجامعي، وهو يظن أنّ طلابه لن يسمعوه، أثار غضب كثير منهم، خاصة الفتيات اللائي اعتبرن ما قاله أورهان، سب وقذف في حقهن.

الفضحية التي وقعت في الجامعة التركية، تصدرت موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بهاشتاج "فضيحة في جامعة غازي التركية"، ما تسبب في موجة انتقادات عنيفة للعميد، ومطالبات بإقالته من منصبه.