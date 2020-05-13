والد الشهيد "شويقة": ابني متربي على حب الوطن.. والجيش مش بينسى أولاده

استضاف برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أيمن شويقة وعزة درويش والد ووالدة الشهيد البطل محمد شويقة الُملقب بـ"مارد سيناء"، والذي أبرز بطولته وفدائه مسلسل "الاختيار" الذي يعرض على شاشة قناة ON.

وقال والد "شويقة" إنه ربى ابنه على حب الوطن والإخلاص والأمانة، وكان يمثل كبير العائلة، لافتا إلى أنه خريج دبلوم صناعة، والتحق بالصاعقة في 2014 بالعريش، موضحا أن نشأة وتربية الطفل وهو صغير تصبح غريزة في دمه وهو ما فعله "شويقة" أنه أخذ قرار الدفاع عن زملائه دون الرجوع لقائده.

وأضاف أنه تحدث في الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا له إنه مستعد لارتداء البذلة العسكرية من جديد لإعادة حق نجله: "الكلام كان من قلبي ومش مجاملة"، مؤكدا أن أصحاب الشهيد يتواصلون معه دائما، إضافة إلى قادته والقوات المسلحة "المؤسسة العسكرية مش بتنسى أولادها".