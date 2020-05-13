أكثر حظا.. الحكومة تستعد للسيناريو الاقتصادي الثاني لأزمة كورونا

رجح مصدر حكومي، أنَّ تشرع الحكومة في العمل بالسيناريو الاقتصادي الثاني (يونيو - سبتمبر 2020) في تعاملها مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مستبعدًا بذلك انتهاء الأزمة الشهر المقبل وفق السيناريو الأول (أبريل - يونيو 2020).

وتتعامل الحكومة مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بثلاث سيناريوهات، كشفت تفاصيلها وزيرة التخطيط هالة السعيد، في مؤتمر صحفي، أمس الأول، مشيرةً إلى أن الحكومة وضعت السيناريوهات الثلاث منذ بداية الأزمة في فبراير الماضي.

الحكومة راهنت على انتهاء الأزمة وفق السيناريو الأول بنسبة 20% فقط

وقال المصدر، إنَّ الحكومة حينما بنت أمالًا على انتهاء الأزمة وفق السيناريو الأول (أبريل - يونيو 2020) لم تعره الاهتمام الأكبر، حيث راهنت على انتهاء الأزمة وفق هذا السيناريو بنسبة 20% فقط، وهي النسبة الأقل أمام باقي السيناريوهات.

وسبق أن قسمت الحكومة العمر المتوقع لأزمة "كورونا" إلى ثلاث مدد زمنية، بالتوازي مع السيناريوهات التي حددتها للتعامل مع الأزمة: أولها (نهاية العام المالي الحالي 2019 - 2020)، بحيث منحت لكل سيناريو 3 أشهر (ربع مالي) تنتهي جميعها بنهاية ديسمبر 2020.

والسيناريو الثاني، هو الأكثر حظاً من بين السيناريوهات الثلاث، وهو يمتد من (1 يوليو 2020 - 30 سبتمبر 2020) أي ثلاث شهور، وقد توقعت الحكومة انتهاء الأزمة خلاله بنسبة 50% تقريباً، مقابل 30% للسيناريو الثالث (1 أكتوبر 2020 - 31 ديسمبر 2020) الذي يتوقع انتهاء الأزمة في العالم ومصر بحلول نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة المذكورة.

واستكمل المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قائلاً: "الحكومة تعول على الربع المالي الأول من العام (2020-2021) وهي تماثل فترة السيناريو الثاني (1 يوليو - 30 سبتمبر 2020) لتحقيق نسبة متقدمة من النمو الاقتصادي في كل القطاعات، والعمل على عودة خطوط الإنتاج إلى الدوران مرة أخرى مع مراعاة الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وفي مصر، ينتهي العام المالي كل عام في 30 يونيو، ليبدأ العام الذي يليه في اليوم التالي (1 يوليو).

في السيناريو الثاني.. مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل U وبدء النهوض بقطاع الصناعة

لكن ماذا من المتوقع أن يحدث خلال السيناريو الثاني؟ ترى وزيرة التخطيط، أنَّ "مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل "U" نظراً لامتداد الأزمة لأغلب دول العالم وفي كل القطاعات، ورغم شدة الأزمة الحالية، إلا أنّها في الوقت ذاته تخلق فرصًاَ يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.

وخلال الفترة المقبلة، سيكون بمقدر بعض القطاعات أن تتعامل باحتواء واستيعاب للأزمة الحالية، وقد رتبتها وزيرة التخطيط في وقت سابق كالتالي:

- قطاع الزراعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مقابل قطاعات أخرى ستكون الأكثر تأثراً بهذه الأزمة التي تمر بها كل دول العالم، وعلى رأسها قطاعي: السياحة والصناعة.

لكن وزيرة التخطيط أكدت في الوقت ذاته، أن "عملية التعافي لن تكون بصورة مماثلة" علاوةً على أن هذا التعافي سيتم بالبطء

وخلال الفترة المذكورة، ستتأثر الأوضاع المالية للعمالة في قطاع السياحة (800 إلى 900 ألف عامل)، وأولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص، حيث من المتوقع أن تتراجع إيرادات السياحة أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، في السنة المالية الحالية 2019-2020 لنحو 11 مليار دولار بدلاً من 16 مليارا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا، لكن الوزيرة تتوقع نمواً جيداً للاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام المالي المقبل.

لكن ماذا لو امتدت أزمة "كورونا" إلى العام 2021؟ أجاب عن ذلك مصدر، في وقت سابق لـ"الوطن"، قائلا إن السيناريوهات الثلاث التي صاغتها الحكومة لتقدير الآثار المحتملة للأزمة على قطاعات الاقتصاد تنتهي بنهاية العام الجاري في 31 ديسمبر 2020، مبينا أنه إذا امتدت الأزمة سيتعين على الحكومة أن تعاود صياغة سيناريوهات أخرى للآثار المتوقعة العام الجديد، لتتدخل بإجراءات وقرارات حكومية لإنقاذ الاقتصاد وقطاعاته من التعثر.