ضبط شخصين بالغربية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، بلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من مواطنين اثنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما، بزعم تسفير أحدهما لإحدى الدول الأجنبية، ومساعدة الثاني في استيراد أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها من الخارج.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، سبق اتهامه في قضية "نصب تسفير" بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، وإيجاد فرص عمل لهم بها، وكذا الاستيلاء من أحدهما على مبلغ مالي قدره 80,000 ثمانون ألف جنيه مقابل تسفيره لإحدى الدول الأجنبية، وتوفير فرصة عمل له بها، وكذا مبلغ مالي قدره 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه، مقابل مساعدة الآخر في استيراد أجهزة حاسب آلي بمشتملاتها من الخارج، إلا أنه لم ينفذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعتين.

ضبط شخص بالغربية بتهمة النصب والاحتيال على مواطن

كما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من فني صيانة نسيج، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاق شقيقه بوظيفة حكومية وعدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام عامل بمدرسة، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، وسبق اتهامه في 4 قضايا "استغلال نفوذ، تبديد" ومحكوم عليه هارب في 3 قضايا تبديد بإجمالي حبس سنتين، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق من خلال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الالتحاق بالوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي قدره 50.000 خمسون ألف جنيه من أصل مبلغ 100.000 مائة ألف جنيه، بزعم إلحاق شقيقه بوظيفة حكومية بقطاع البترول مدعيا نفوذه وعلاقاته بمسؤولي تلك الجهة إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.