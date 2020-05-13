قومي الحقوق يحيي "التمريض" في عيده: يؤدون عملهم بشجاعة وإيثار

قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، تحية إعزاز وتقدير إلى أطقم التمريض العاملة في مصر بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق 12 مايو من كل عام.

وحيا المجلس، في بيان عنه اليوم، الأطقم الطبية علي الدور البطولي والتضحيات للحفاظ على صحة المواطن في مواجهة وباء كورونا المتسجد (كوفيد - 19)، الذي يجتاح دول العالم ومنها مصر.

وأكد فايق، أنّ التمريض جزء مهم لا يتجزأ من الرعاية الصحية للمواطنين، وأنّ أفراده يعملون بروح الإيثار والشجاعة في تأدية واجبهم الإنساني، والذي ظهر جليا في مشاركتهم في مجابهة هذا الوباء.

يأتي الاحتفال هذا العام وسط جهود مضنية يبذلها قطاع الرعاية الصحية لعلاج مصابي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، وشهد العالم أجمع بالدور الحيوي، والبطولي الذي يقدمه هذا القطاع الذي يعتبر أكثر المهن إنسانية في كل الدول.