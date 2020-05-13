حبس عامل استولى على 50 ألف جنيه من مواطن بزعم توظيف شقيقه بطنطا

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته لرئيس نيابة مركز زفتي بحبس عامل بأحد المدارس لنصبه على مواطن والاستيلاء على 50 ألف جنيه بزعم تعيين شقيقه في أحد الوظائف الحكومية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان ضباط فرع الإدارة بوسط الدلتا تبلغ لهم من (فني صيانة نسيج) مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاق شقيقه بوظيفة حكومية وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

كما تبين من التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام "عامل بمدرسة" مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى، سبق اتهامه في 4 قضايا "استغلال نفوذ، تبديد" ومحكوم عليه هارب من 3 قضايا تبديد بإجمالي حبس سنتين، بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق من خلال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الالتحاق بالوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، من أصل مبلغ 100 ألف جنيه، بزعم إلحاق شقيقه بوظيفة حكومية بقطاع البترول مدعيا نفوذه وعلاقاته بمسؤولي تلك الجهة إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.