إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

شنت محافظة البحيرة، اليوم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "شبراخيت - الدلنجات - المحمودية - دمنهور" عن إزالة 9 حالات تعد على مساحة 1.148 م2 عبارة عن إزالة 4 حالات تعد على أملاك النيل بمساحة 468 متر مربع بشبراخيت عبارة عن تعد بالبناء بالطوب الأبيض.

وإزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 400 متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وكذا إزالة 2 حالة تعد على الأرض الزارعية بمساحة 220 مترا مربعا بقرية بدر التابعة للوحدة المحلية لقرية سيدي عقبة بالمحمودية عبارة عن مباني وصبة أعمدة ومبنى بالطوب الأحمر.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف.