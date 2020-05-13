رفع 92 طن قمامة ومخلفات في شبراخيت

نفذ قسم النظافة بالفترة الصباحية، بالوحدة المحلية بشبراخيت، أعمال النظافة وعمل رفع للقمامة والمخلفات، وعمل مسح شامل لمعظم المناطق والشوارع بالمدينة، ومازال العمل مستمر بباقي المناطق بمدينة شبراخيت.

وأسفرت جهود قسم النظافة بالوحدة المحلية، عن رفع 92 طن قمامة، من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، وتتبع مصادر شكاوى المواطنين بانتشار القمامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة من رئيس مدينة شبراخيت، والتشديد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة لتحسين البيئة العامة.