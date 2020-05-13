"المحامين" تصدر قرارا بنقل 3 موظفين في إطار هيكلة النقابة

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بنقل 3 موظفين استكمالا لحركة التنقلات التي تمت خلال الأيام الماضية.

وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وقانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ولائحة شؤون العاملين، تقرر نقل الآتي أسماؤهم من الغد:

1- عمرو سلطان عبده من النقابة العامة إلى قسم التحصيل بالنادي النهري.

2- محسن وفا من النقابة العامة إلى نقابة جنوب القليوبية الفرعية.

3- مصطفى القباري من النقابة العامة إلى نقابة شمال القليوبية الفرعية.