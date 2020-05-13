3 رحلات جوية لإجلاء 479 مصريا عالقا بالكويت

غادرت مطار الكويت الدولي، اليوم الأربعاء، ثلاث رحلات جوية؛ لنقل نحو 479 مصريا عالقا في الكويت إلى القاهرة، وغادر 195 راكبا على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية، ثم 145 راكبا على متن طائرة شركة طيران الجزيرة الكويتية، بالإضافة إلى 139 راكبا على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية.

وأعلنت السفارة المصرية لدى الكويت، الإثنين قبل الماضي، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن اليوم، موضحة أنها كانت تتابع مع المسؤولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافاها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الإيواء نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها.

140 مصريا يغادرون السودان ضمن خطة إجلاء العالقين

وفي سياق متصل، غادر الخرطوم اليوم 140 مواطنا من العالقين في الخرطوم عبر طائرة شركة "إير كايرو" إلى مطار مرسى علم، تنفيذا لخطة إجلاء المصريين العالقين في الخارج.

وجرى إجلاء المواطنين المصريين بحضور حسام عيسى السفير المصري في السوان الذي حرص على التواجد في مطار الخرطوم على رأس وفد من البعثة المصرية، للاطمئنان على وصول كافة المواطنين إلى المطار، وسير إجراءات سفرهم بسلاسة.

وقال عيسى -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه نظرا للإقبال الشديد من جانب أبناء الجالية، تقرر تسيير رحلة رابعة لشركة "إير كايرو" لإعادة المصريين في السودان يوم الثلاثاء المقبل، من أجل استيعاب كافة أعداد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى أرض الوطن. يذكر أن رحلتي طيران أقلعتا يومي 5 و8 مايو الجاري، أقلتا 212 مصريا من الخرطوم.